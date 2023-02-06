32-летний россиянин погиб на рыбалке

На Белоярском водохранилище в Свердловской области рыбак погиб в палатке с газовой печкой

На Белоярском водохранилище в Свердловской области 32-летний мужчина, отправившийся на рыбалку, погиб в палатке с газовой печкой. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Неладное заподозрила супруга россиянина, когда тот перестал отвечать на ее звонки. Она связалась с товарищем мужчины и попросила проверить, все ли с ним в порядке. Друг успокоил женщину и объяснил, что рыбак крепко спит.

«Утром жена вновь стала звонить мужу, но тот опять не брал трубку. Когда друг заглянул в палатку, выяснилось, что мужчина уже не подает признаков жизни, а внутри палатки сильно пахнет продуктами горения газа», — отметил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Следователи допустили, что рыбак мог отравиться угарным газом. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в реке Подстепка в Астраханской области обнаружили тела двух детей. Позже удалось установить, что два мальчика в возрасте 9 и 13 лет из села Образцовое в Икрянинском районе отправились на рыбалку. Мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как они перестали выходить на связь. Позже на берегу реки были обнаружены удочки и одежда детей.