Два российских школьника отправились на рыбалку и умерли

В Астраханской области в реке обнаружили тела двух пропавших детей

В реке Подстепка в Астраханской области обнаружили тела двух детей, о пропажи которых стало известно 7 июня. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По данным ведомства, днем ранее два мальчика в возрасте 9 и 13 лет из села Образцовое в Икрянинском районе отправились на рыбалку. Мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как они перестали выходить на связь. Позже на берегу реки были обнаружены удочки и одежда детей.

Предварительно установлено, что причиной гибели мальчиков стало утопление. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае спустя месяц поисков обнаружили тело одной из двух девочек, которые провалились под лед на реке Кан. В апреле подростки решили перейти водоем с правого на левый берег, но тонкий лед не выдержал их.