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Тело провалившейся под лед на реке российской школьницы нашли спустя месяц

В Красноярском крае нашли тело одной из девочек, провалившихся под лед реки Кан в апреле

Фото: Alava / Wikipedia

В городе Канске Красноярского края нашли тело одной из двух девочек, которые 6 апреля провалились под лед на реке Кан. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

13 мая тело 14-летней утонувшей девочки у берега реки нашла женщина, выгуливающая собаку. Его унесло ниже по течению от места провала подростка под лед.

По версии следствия, вечером 6 апреля девочки встретились в городе Канске и отправились на реку. Они решили перейти водоем с правого на левый берег, но лед не выдержал, и подростки провалились.

Прохожие сняли момент происшествия на видео. На кадрах видно, как девочки проваливаются в полынью, когда им остается пройти до противоположного берега реки несколько метров.

Точную причину смерти ребенка определит медицинская экспертиза. Следователи продолжают расследование гибели школьниц.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) девять человек провалились под лед во время катания на снегоходах на реке Обь. Семерым из них удалось выбраться из воды, еще двое пропали без вести.

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Константин Лысяков
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