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17:43, 6 февраля 2023Культура

Бена Аффлека высмеяли за выражение лица на «Грэмми»

Актера Бена Аффлека высмеяли за грустное выражение лица на премии «Грэмми»

Фото: Johnny Nunez / Getty Images for The Recording Academy / Getty Images

Актера Бена Аффлека высмеяли за выражение лица, которое у него было во время музыкальной премии «Грэмми». Об этом пишет Page Six.

Актер сопровождал свою жену, американскую певицу Дженнифер Лопес, на крупнейшей музыкальной вечеринке. При этом, по словам некоторых зрителей, выражение его лица говорило о том, что актер предпочел бы быть где угодно, но только не на этом мероприятии.

«Каким бы плохим ни был ваш день, я обещаю, что вы сейчас не так несчастны, как Бен Аффлек на "Грэмми"», — написал в Twitter один журналист. «Бен Аффлек на "Грэмми" — отрезвляющее напоминание о том, что независимо от того, насколько вы богаты и знамениты, ваша дама все равно будет тащить вас туда, куда вы не хотите идти», — написал другой пользователь соцсети. Один из зрителей также подшутил, что актер выглядит как «тот самый трезвый парень на свадьбе, где ты не знаешь никого, кроме своей жены».

Ранее Лопес рассказала о переменах во взглядах на любовь и быт после свадьбы с актером. Певица также уточнила, что ее союз с актером сложился не сразу, однако эта неудача, по ее мнению, оказалась правильной в долгосрочной перспективе.

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Варвара Кошечкина
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