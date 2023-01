Вышедшая замуж за Аффлека Джей Ло рассказала об изменившихся взглядах на любовь

Лопес рассказала о переменах в быту и взглядах на любовь после свадьбы с Аффлеком

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о переменах во взглядах на любовь и в быту после свадьбы с актером Беном Аффлеком. Об изменившейся жизни вышедшая замуж за Аффлека летом 2022 года Джей Ло рассказала в беседе с изданием Today.

Пара сыграла свадьбу спустя почти двадцать лет после отмены своей первой помолвки. По словам Лопес, съехались не только они с мужем, но и их дети от предыдущих браков: у певицы растут 14-летние близнецы Макс и Эмма от певца Марка Энтони, а у Аффлека — 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэл от актрисы Дженнифер Гарнер. «Мы съехались. Съехались дети. Это был очень эмоциональный переход, но в то же самое время и исполнение мечт. Феноменальный год, лучший с тех пор, как родились мои дети», — призналась Лопес. Она не уточнила, кто из детей проживает с ней и Аффлеком.

В 2002 году Лопес выпустила альбом This Is Me… Then («Это я... тогда»), записанный во время отношений с Аффлеком. Теперь она хочет выпустить новый релиз под названием This Is Me… Now («Это я... сейчас»), в котором пообещала отразить метаморфозы, произошедшие с парой. «С того времени, когда мы были с Беном вместе, до этого альбома случилось целое путешествие. Всю жизнь я размышляла над тем, реальна ли любовь? Существует ли настоящая любовь? Эти двое людей, которые встречаются и говорят: я буду здесь несмотря ни на что, и мы пройдем через все вместе», — размышляет Лопес.

Лопес также уточнила, что ее союз с Аффлеком сложился не сразу, однако эта неудача, по ее мнению, оказалась правильной в долгосрочной перспективе.

Ранее Дженнифер Лопес объяснила решение взять фамилию мужа, актера Бена Аффлека. Она захотела так сделать из-за своей романтичной натуры и не поняла, за что на нее обозлились феминистки.