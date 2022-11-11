Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:15, 11 ноября 2022Забота о себе

Дженнифер Лопес оправдалась за решение поменять фамилию

Дженнифер Лопес объяснила решение взять фамилию мужа своей романтичной натурой

Фото: Chris Pizzello / AP

Актриса и певица Дженнифер Лопес объяснила решение взять фамилию мужа, актера Бена Аффлека, своей романтичной натурой. Об этом она рассказала в журнале Vogue.

После замужества Лопес отказалась от своей знаменитой фамилии, чтобы взять фамилию мужа, и стала Дженнифер Аффлек. Она сообщила об этом в личном блоге, и вскоре после этого в The New York Times вышла колонка, автор которой, писательница Дженнифер Вайнер, осудила поступок певицы. Она сочла, что Лопес пошла против принципов феминизма, так как традиция брать фамилию мужа появилась тогда, когда женщина фактически становилась собственностью супруга. Вайнер считает, что знаменитостям не стоит ее соблюдать, а красивым жестом было бы заставить Бена Аффлека поменять фамилию на Лопес.

Узнав об этом, актриса искренне удивилась, отметив, что ею двигала лишь любовь. «Я сильная, самостоятельная, я контролирую свою судьбу, но я люблю романтику и традиции», — была вынуждена оправдаться она.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин» Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин»Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
24 апреля 2016

На вопрос, какую фамилию актриса считает теперь настоящей, она ответила — Аффлек.

Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя будет миссис Аффлек, потому что мы соединились. Мы муж и жена. Я горжусь этим

Дженнифер Лопесактриса

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились со второй попытки летом 2022 года. В 2003 году знаменитости разорвали первую помолвку накануне свадьбы. После Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, в семье родились трое детей. За это время Лопес успела побывать замужем и расстаться с несколькими ухажерами.

Ранее стало известно, с чего начались новые отношения Аффлека и Лопес. Актриса рассказала, что экс-возлюбленный прислал ей письмо по электронной почте, а вскоре стали встречаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных
12-летняя россиянка пожаловалась на избиение и попросила забрать ее из семьи
Блогерша напомнила об «устаревшем» способе мытья тела и смутила зрителей
Турчак встретился с отправившимися на фронт депутатами
Беженцы с Украины устроили протестную акцию против властей Италии
Дженнифер Лопес оправдалась за решение поменять фамилию
США пригрозили Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками
Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками до 40 процентов
Врачи сохранили глаз и зрение 96-летнему жителю Подмосковья
Адвокат оценил участие Собчак в связанном с вымогательством Telegram-канале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.