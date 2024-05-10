Президент России Путин провел встречу с Мишустиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности председателя правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжили работу на посту председателя правительства.

Примерно в 12 часов дня по московскому времени кортеж с Мишустиным прибыл к Госдуме. Там он провел встречу с фракцией КПРФ.

Утром 10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьера. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства.