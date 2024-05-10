Американец сдал полиции сына за осквернение памятника

В США отец сдал осквернившего памятник солдатам ПМВ сына в полицию

В Нью-Йорке полицейские арестовали 16-летнего подростка, который осквернил памятник участникам боев Первой мировой войны (ПМВ). Вандала сдал полиции отец, пишет New York Post.

Ранее в соцсетях появился ролик, демонстрирующий вандалов, которые написали на военном мемориале в Центральном парке слова «Газа» и «Свободная Палестина». Также они оклеили памятник антиизраильскими наклейками, а один из участников акции сжег перед мемориалом американский флаг.

Отмечается, что арестованный подросток был среди вандалов. Когда отец узнал о произошедшем, он обратился в полицию. Сыну предъявили обвинения в причинении вреда и нанесении граффити.

В апреле канал Fox News сообщил, что дочь члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар Исру Хирси отчислили из колледжа из-за участия в антиизраильском протесте в Колумбийском университете. Также ее выселили из общежития кампуса и запретили пользоваться столовой.