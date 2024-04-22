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16:21, 22 апреля 2024Мир

Дочь конгрессвумен лишили еды из-за участия в антиизраильском протесте

Дочь конгрессвумен Омар Хирси отчислили после участия в протесте против Израиля
СюжетПротесты в США

Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP

Дочь члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар Исру Хирси отчислили из колледжа из-за участия в антиизраильском протесте в Колумбийском университете. Она рассказала, что после этого ей было некуда идти и нечего есть, сообщает Fox News.

21-летняя Хирси заявила, что после участия в протесте против Израиля ее выселили из общежития кампуса и запретили пользоваться столовой. Студентка сразу обратилась к администрации колледжа, однако ответ с разрешением взять еду в столовой она получила спустя 48 часов.

«Я была немного в ярости. Где я буду спать? Куда я пойду? А еще все мои вещи выброшены в случайном порядке. Это ужасно», — отметила дочь конгрессвумен.

Позже, по словам девушки, ее исключили из Барнардского колледжа за «выражение солидарности с палестинцами, столкнувшимися с геноцидом».

Ранее антиизраильские протестующие обсыпали навозом дом министра обороны США Ллойда Остина. От навоза также пострадал дом советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

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      Лина Пивоварова
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