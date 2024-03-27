Дом главы Пентагона обсыпали навозом

Politico: протестующие забросали навозом дом главы Пентагона Остина

Протестующие забросали навозом дом главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом информирует Politico.

После сообщений, что к дому советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана подбросили навоз, граждане решили обсыпать навозом и дом министра обороны США. Протестующие скандировали: «Остин, Остин, ты дерьмо, мы будем бороться, пока не уйдешь».

Еще одним популярным лозунгом во время протеста у дома чиновника стала фраза «Остин, Остин, проснись и пой, оккупация — это преступление!».

Происхождение такого большого количества навоза, которое использовали протестующие для атаки на дом главы Пентагона, остается неизвестным, сообщает издание.

25 марта к дому советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Салливана подбросили навоз. Сообщается, что инцидент потребовал вмешательства Секретной службы и саперов.