Дом советника Байдена забросали навозом

Fox News: к дому советника Байдена по нацбезопасности Салливана подбросили навоз

Дом советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана забросали навозом в понедельник, 25 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Инцидент потребовал вмешательства Секретной службы и саперов. Как сообщает издание Politico, неизвестный мужчина бросил навоз в сторону дома из окна автомобиля. Как сообщил официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми, прибывшие на место специалисты отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента не обнаружили опасности. В настоящее время проводится расследование.

Ранее спикер сейма Польши Шимон Холовня пожаловался на кучу навоза, вываленную протестующими фермерами перед домом его родителей.

По его словам, ворота дома были заблокированы, навоз также был на дороге, инцидентом займутся соответствующие службы. «Это ни к чему не приведет», — подчеркнул политик.