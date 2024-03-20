Спикеру сейма Польши навалили кучу перед домом

Спикер сейма Польши Холовня пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей

Спикер сейма Польши Шимон Холовня пожаловался на кучу навоза, вываленную протестующими фермерами перед домом его родителей. Об этом сообщает портал Onet.

«Это ни к чему не приведет. Это осознают не только политики, но и фермеры, те, кто действительно понимает, что такое протест, и не участвует в таких действиях», — отметил политик.

По его словам, ворота дома были заблокированы, навоз также был на дороге, инцидентом займутся соответствующие службы.

Ранее Холовня заявил, что его жена поедет на фронт в случае войны. По его словам, она реально служит в армии, а не «воюет словом, как это делают в СМИ или в политике».