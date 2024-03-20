Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:01, 20 марта 2024Мир

Спикеру сейма Польши навалили кучу перед домом

Спикер сейма Польши Холовня пожаловался на кучу навоза перед домом его родителей

Фото: Jakub Orzechowski / Reuters

Спикер сейма Польши Шимон Холовня пожаловался на кучу навоза, вываленную протестующими фермерами перед домом его родителей. Об этом сообщает портал Onet.

«Это ни к чему не приведет. Это осознают не только политики, но и фермеры, те, кто действительно понимает, что такое протест, и не участвует в таких действиях», — отметил политик.

По его словам, ворота дома были заблокированы, навоз также был на дороге, инцидентом займутся соответствующие службы.

Ранее Холовня заявил, что его жена поедет на фронт в случае войны. По его словам, она реально служит в армии, а не «воюет словом, как это делают в СМИ или в политике».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

      Регина Тодоренко похвасталась прессом на фото в кроп-топе

      С белорусского производителя шин сняли санкции

      В России впервые лишили гражданства осужденного по делу о фейках о ВС РФ

      ЦИК озвучил результат Путина на голосовании за рубежом

      Вице-мэр Екатеринбурга отказался называть город Грязьбургом

      Россиянам рассказали об опасности несезонных фруктов

      Обстреливающие весь день российский регион ВСУ атаковали еще один поселок

      Геймеры назвали лучшую игру на PlayStation

      На Украине поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше