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12:53, 12 марта 2024Мир

Спикер сейма Польши отправит жену на фронт

Спикер сейма Польши Холовня заявил, что его жена поедет на фронт в случае войны
Шимон Холовня

Шимон Холовня. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что его жена поедет на фронт в случае войны. Такой сценарий он описал в интервью порталу Tarnogorski.info.

«Моя жена поедет на фронт. Моя жена погибнет, если начнется вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай Бог», — сказал политик.

Он отметил, что его супруга Уршула является офицером Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и пилотом истребителя МиГ-29. По его словам, она реально служит в армии, а не «воюет словом, как это делают в СМИ или в политике».

Ранее польский генерал Леон Коморницкий высказался об идее отправки солдат из европейских стран на Украину. Подобные предложения он назвал «донкихотством». Он подчеркнул, что у Польши нет потенциала для участия в конфликте на Украине, и пояснил, что стране не хватает танков, боеприпасов и артиллерии.

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      Семен Александров
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