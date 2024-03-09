В Польше высказались об идее отправки солдат из европейских стран на Украину

Генерал Коморницкий назвал идею отправить солдат НАТО на Украину «донкихотством»

Польский генерал Леон Коморницкий высказался об идее отправки солдат из европейских стран на Украину. Подобные предложения он назвал «донкихотством» в разговоре с журналистом Бартоломеем Радзеевским (Bartłomiej Radziejewski) с на YouTube-канале «Новая конфедерация».

«На язык просятся самые крепкие выражения», — признался он в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона. «Мы, Центральная Европа, должны стать пушечным мясом? Решение помочь Украине — это серьезно задуматься над созданием в Европе оружейной промышленности, а не придумывать, как втянуть в войну солдат и граждан центральноевропейских государств», — подчеркнул генерал.

Коморницкий отметил, что у Польши нет потенциала для участия в конфликте на Украине. Он пояснил,ч то стране не хватает танков, боеприпасов и артиллерии.

Ранее Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Европейского союза могут быть отправлены на Украину. Его слова не поддержала ни одна европейская страна, в том числе и Польша.