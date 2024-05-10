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13:28, 10 мая 2024Забота о себе

Врач заявила о вероятном происхождении болезни Лайма из лабораторий США

Врач Ньюби заявила, что болезнь Лайма могла произойти из биолаборатории США

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Врач и автор книги по медицинской науке Крис Ньюби заявила о вероятном происхождении болезни Лайма из биолаборатории США. Об этом она сообщила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием "бабезия"», — отметила эксперт.

По ее мнению, биологическое оружие является «идеальным невидимым оружием», а также «ядерной бомбой для бедных». Ньюби подчеркнула, что попытки создать в клещах новых микробов могут привести к «непредвиденным последствиям».

Болезнь Лайма — инфекционное трансмиссивное природно-очаговое заболевание, которое передается иксодовыми клещами. Болезнь имеет тенденцию к хроническому и рецидивирующему течению и поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце.

Ранее сообщалось, что 29-летнюю американку Кайлу Зейгельштейн клещ заразил сразу пятью болезнями.

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      Анастасия Астахова
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