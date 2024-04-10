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09:26, 10 апреля 2024Забота о себе

Женщина заразилась пятью болезнями после укуса клеща

Американка Кайла Зейгельштейн заразилась пятью инфекциями после укуса клеща

Фото: Erik Karits / Unsplash

29-летнюю американку Кайлу Зейгельштейн клещ заразил сразу пятью болезнями. О своем необычном случае молодая женщина рассказала в беседе с изданием People.

По словам Зейгельштейн, до болезни она была активной девушкой: ходила с друзьями на концерты, в походы и на велопрогулки, путешествовала и ни о чем не переживала. Однако однажды на работе она заметила, что сильно потеет, и почувствовала себя дезориентированной. Девушка обратилась к врачу, и специалист предположил, что она заразилась ОРВИ. Спустя неделю симптомы не пропали, и девушка чувствовала себя изнуренной, едва встав с постели. Зейгельштейн была вынуждена бросить работу и переехать к родителям.

Плохое самочувствие длилось шесть месяцев. После тщательно обследования у нее обнаружили пять инфекций — болезнь Лайма, пироплазмоз, бартонеллез, пятнистую лихорадку Скалистых гор и эрлихиоз, которые переносят клещи. Из-за них у Зейгельштейн развились микоплазменная пневмония, хроническая активная Эпштейн-Барр вирусная инфекция и ортостатическая гипотензия (пониженное давление).

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На протяжении нескольких лет после заражения, которое произошло в 2018 году, американка постоянно чувствует боль и усталость. Кроме того, у нее регулярно бывают тошнота и диарея. Долгое время она принимала антибиотики, однако затем стала пробовать экспериментальные методы лечения.

Каждый день мне приходится думать о том, как я себя чувствую и что я могу сделать. В большинстве случаев это означает вычеркивание каких-то дел из списка. Например, если я пойду за продуктами, значит, не смогу поговорить с другом, потому что позже мне придется спать. Я учусь жить с болезнью и понимаю, что она может быть просто частью меня, не всей мной

Кайла Зейгельштейн

Ранее 42-летней женщине из Тринидада и Тобаго удалили десятки из тысяч опухолей, которые покрывали практически все ее тело. Чармейн Сахадео рассказала, что новообразования постепенно лишили ее возможности жить полноценной жизнью: она не могла ходить из-за шишек на ногах, ей было трудно дышать, есть и разговаривать, так как опухоли росли и во рту.

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      Александра Лисица
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