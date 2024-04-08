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12:38, 8 апреля 2024Забота о себе

Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

Жительница Тринидада Сахадео не могла ходить и дышать из-за опухолей по телу

Кадр: TLC

42-летней женщине из Тринидада и Тобаго удалили десятки из тысяч опухолей, которые покрывали практически все ее тело. Свою историю она рассказала в эпизоде документального мини-сериала Take My Tumor на телеканале TLC, пишет Daily Star.

В интервью Чармейн Сахадео указала, что болеет редким генетическим заболеванием — нейрофиброматозом первого типа. По ее словам, первые новообразования на коже появились, когда ей было 13 лет. Сначала их было мало и они не доставляли особых проблем: женщина вышла замуж, ходила на работу и воспитывала детей. Но постепенно они росли, и, по словам Сахадео, к 40 годам тысячи опухолей покрыли ее тело.

Женщина призналась, что новообразования постепенно лишили ее возможности жить полноценной жизнью: она не могла ходить из-за шишек на ногах, ей было трудно дышать, есть и разговаривать, так как опухоли росли и во рту. Помимо этого, Сахадео пожаловалась, что новообразования появились на веках, и поэтому она стала плохо видеть.

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Хирург-онколог из Лос-Анджелеса (США) Райан Осборн рассказал, что нейрофиброматоз, которым больна Сахадео, встречается довольно редко — в среднем фиксируется один случай на 3000 новорожденных. Он добавил, что заболевание обусловлено мутацией в гене NF1 и от него не существует лекарства. «Ни в своей практике, ни в учебниках я никогда не видел ни одного пациента, у которого дела были бы настолько плохими», — прокомментировал Осборн случай Сахадео.

Несмотря на риски, хирург удалил часть опухолей и вернул женщине способность передвигаться, разговаривать и есть. В интервью он рассказал, что полностью очистить ее тело было невозможно, так как при удалении каждого новообразования травмируется кожа. «Если бы я убрал все, это ощущалось бы так, будто кто-то заживо снял с нее кожу», — отметил Осборн и добавил, что никакие обезболивающие не смогли бы снять боль.

Ранее сообщалось, что женщина лишилась части черепа так как перепутала опасную болезнь с мигренью. По ее словам, невыносимая головная боль оказалась опухолью мозга.

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      Екатерина Улитина
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