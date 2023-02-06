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08:56, 6 февраля 2023Россия

Российская больница разместила больного c пневмонией в санузле

Больница Геленджика разместила заболевшего пневмонией россиянина в санузле

Больница Геленджика разместила больного с пневмонией в санузле вместо обычной палаты. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash — издание опубликовало снятое пациентом видео.

На кадрах мужчина демонстрирует помещение, в которое его поместили медики: в санузле остались принадлежности для уборки, а вместо кровати больному предложили койку для медицинских процедур. На двери помещения размещена табличка «Санитарный пропускник».

Как уточняет канал в подписи к видео, после размещения в палате россиянину стало хуже, у него упал уровень кислорода в крови, однако из-за отсутствия в помещении розеток подключить необходимое оборудование врачи не смогли — для этого в санузел пришлось проводить удлинитель.

В больнице заявили, что данное помещение не является санузлом, а сам больной, у которого на момент госпитализации температура достигла почти 40 градусов, согласился лечь в такую «палату».

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Марк Леонов
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