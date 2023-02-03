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13:57, 3 февраля 2023Россия

Омский Минздрав разрешил бездомным ночевать на полу в больницах

В Минздраве Омской области заявили, что бездомные имеют право ночевать в больницах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Министерстве здравоохранения Омской области разрешают бездомным ночевать на полу в больницах. Соответствующий комментарий дал официальный представитель ведомства, реагируя на жалобу местной жительницы, опубликованную в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Омичка рассказала, что ее доставили в городскую клиническую больницы № 1 имени Кабанова посреди ночи, и, чтобы добиться обследования, ей пришлось будить спящих врачей. Также женщина пожаловалась на бездомных, спящих у входа в приемное отделение. По ее словам, в помещении были грязные полы и «полнейшая антисанитария», пахло «помойкой и перегаром».

Комментируя инцидент, в омском Минздраве заявили, что приемные отделения больниц работают круглые сутки, и попасть туда имеют право все категории граждан, включая бездомных.

«Общественный порядок они не нарушают, у медперсонала нет правовых оснований выгнать их на мороз, как и возможности обязать людей без определенного места жительства соблюдать правила личной гигиены», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во дворе городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге обнаружили мертвую пенсионерку. По предварительной версии, пожилая женщина скончалась от переохлаждения.

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Варвара Родикова
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