Омский Минздрав разрешил бездомным ночевать на полу в больницах

В Минздраве Омской области заявили, что бездомные имеют право ночевать в больницах

В Министерстве здравоохранения Омской области разрешают бездомным ночевать на полу в больницах. Соответствующий комментарий дал официальный представитель ведомства, реагируя на жалобу местной жительницы, опубликованную в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Омичка рассказала, что ее доставили в городскую клиническую больницы № 1 имени Кабанова посреди ночи, и, чтобы добиться обследования, ей пришлось будить спящих врачей. Также женщина пожаловалась на бездомных, спящих у входа в приемное отделение. По ее словам, в помещении были грязные полы и «полнейшая антисанитария», пахло «помойкой и перегаром».

Комментируя инцидент, в омском Минздраве заявили, что приемные отделения больниц работают круглые сутки, и попасть туда имеют право все категории граждан, включая бездомных.

«Общественный порядок они не нарушают, у медперсонала нет правовых оснований выгнать их на мороз, как и возможности обязать людей без определенного места жительства соблюдать правила личной гигиены», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во дворе городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге обнаружили мертвую пенсионерку. По предварительной версии, пожилая женщина скончалась от переохлаждения.