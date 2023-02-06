Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 6 февраля 2023Мир

В Польше возник скандал после визита министра обороны в Киев

Kresy: вице-премьера Польши Блащака осудили за фото у мемориала с флагом УПА в Киеве
Владимир Зеленский и Мариуш Блащак

Владимир Зеленский и Мариуш Блащак. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Министр обороны Польши и вице-премьер Мариуш Блащак возложил цветы к мемориалу с изображением флага «Украинской повстанческой армии» (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация) , что привело к скандалу. Об этом пишет Kresy.

Балащак посетил Киев в конце прошлой недели, фотографии его визита опубликовало Минобороны страны. На одном из кадров министра запечатлели преклонившим колено перед фрагментом мемориала, при этом на снимке оказалось граффити с флагом УПА.

По данным Kresy, поляки осудили Блащака в социальных сетях и возмутились, почему этот инцидент не объяснили власти. Позже Минобороны удалило все резонансные снимки с государственных сайтов и из соцсетей. В субботу, 4 февраля, ведомство написало в Twitter, что Блащак «не возлагал цветы и не преклонял колено перед флагом УПА». В Минобороны подчеркнули, что граффити находилось на «примыкающей части стены», а критику по этому поводу посчитали «пророссийской риторикой».

Ранее Польша анонсировала отправку новой партии танков Украине. Президент страны Анджей Дуда заявил, что в новую поставку войдут машины Т-72 и разработанные на их основе PT-91 Twardy.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского о ситуации в Артемовске
Россиянина задержали за забитого до смерти пенсионера
Британию назвали островной нацией без политического веса
Эксперты оценили готовность России отказаться от иностранных семян
Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу
Россиянка избила и выгнала раздетым на мороз сына из-за домашнего задания
В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения
В российском регионе выявили случаи переносимой комарами тропической болезни
В Турции при землетрясении обрушились дома
Раскрыты золотовалютные резервы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.