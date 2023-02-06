В Польше возник скандал после визита министра обороны в Киев

Kresy: вице-премьера Польши Блащака осудили за фото у мемориала с флагом УПА в Киеве

Министр обороны Польши и вице-премьер Мариуш Блащак возложил цветы к мемориалу с изображением флага «Украинской повстанческой армии» (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация) , что привело к скандалу. Об этом пишет Kresy.

Балащак посетил Киев в конце прошлой недели, фотографии его визита опубликовало Минобороны страны. На одном из кадров министра запечатлели преклонившим колено перед фрагментом мемориала, при этом на снимке оказалось граффити с флагом УПА.

По данным Kresy, поляки осудили Блащака в социальных сетях и возмутились, почему этот инцидент не объяснили власти. Позже Минобороны удалило все резонансные снимки с государственных сайтов и из соцсетей. В субботу, 4 февраля, ведомство написало в Twitter, что Блащак «не возлагал цветы и не преклонял колено перед флагом УПА». В Минобороны подчеркнули, что граффити находилось на «примыкающей части стены», а критику по этому поводу посчитали «пророссийской риторикой».

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