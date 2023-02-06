Застуканные за мастурбацией в необычных ситуациях люди рассказали свои истории

Пользователи Reddit вспомнили, как их ловили на мастурбации в магазине и с пистолетом

Люди, в разные моменты жизни застуканные за мастурбацией в необычных ситуациях, в том числе во время самоудовлетворения при помощи пистолета, рассказали свои истории на форуме Reddit. Они вспомнили, где и как их ловили, в обсуждении в разделе AskReddit.

Как выяснилось, за сольными ласками пользователей сети заставали не только дома, но, к примеру, в магазине на полу.

Подруга попросила присмотреть за ее магазином пару дней, пока она была за городом. Его перестроили из секции в ее доме, где раньше жила бабушка. Однажды покупатель зашел и застал меня на полу магазина в середине процесса. Мне было 36 WelcomeMatt1 пользователь Reddit

Одной из девушек пришлось объяснять, чем ей так нравится огнестрельное оружие.

Мать поймала меня на мастурбации заряженным пистолетом. Не помню, что я сказала, но как-то отмазалась Prepaing12 пользователь Reddit

В домашней обстановке неловкие ситуации часто связаны с видеорядом, который пойманные не хотели бы показывать близким.

В юности я мастурбировал на телеканал с пляжными съемками знаменитостей. Когда начиналась реклама, я переключал на любой другой канал, но продолжал. Так я однажды переключился на канал детских мультфильмов, и в комнату зашел брат. Никогда не забуду, как он сказал, умирая от смеха: «На Губку Боба?!» TheGrinningCarrot пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили самые неприятные качества и черты, которые часто считаются привлекательными. Среди них они назвали перекачанные мышцы, длинные ногти и привычка модно одеваться.