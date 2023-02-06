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12:01, 6 февраля 2023Экономика

Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу после землетрясения

РИА Новости: крупнейший НПЗ в сирийском Баниасе приостановил работу из-за землетрясения

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу — в результате сильного землетрясения на площадке было повреждено оборудование, пишет РИА Новости со ссылкой на переданное местным телеканалом «Аль-Ихбария» сообщение министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

«Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений», — указано в сообщении. По оценке ведомства, ремонт, после которого работа возобновится, потребует не меньше 48 часов.

Миннефти также сообщило, что землетрясение повредило жилые здания для его работников в Баниасе, а также опоры хранилищ газа в Алеппо.

Разрушения затронули несколько регионов Сирии. По последним данным минздрава страны, в ходе землетрясения погибли 237 человек, пострадали 639.

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Софья Ермакова
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