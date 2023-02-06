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10:03, 6 февраля 2023Наука и техника

В улитках нашли клей для заживления ран

Nature Communications: в улитках нашли биологический клей для заживления ран

Фото: Unsplash

Ученые Куньминского института ботаники (КИБ) Китайской академии наук выделили натуральный биологический клей из выделений улиток, что может быть использовано для заживления ран. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что природный биоматериал (d-SMG), содержащийся в улитках, на 30-50 процентов состоит из белка и содержит 10-16 процентов сульфатированного гликозаминогликана (GAG). Состав d-SMG подобен составу внеклеточного матрикса (ECM), который состоит из волокнистых белков и полисахаридов и обеспечивает механическую поддержку роста клеток и регулирует их поведение.

В экспериментах d-SMG продемонстрировал более эффективную адгезию во влажных тканях, чем клинический фибриновый клей. Натуральный гель на основе GAG-протеина обеспечивал влажную микросреду тканей с уменьшением воспаления, что способствовало регенерации тканей. Исследование in vivo (на живых организмах) показало, что d-SMG способствует заживлению кожных ран как у нормальных крыс, так и у крыс с диабетом. Он улучшал ангиогенез, неогенез грануляционной ткани, отложение коллагена и регенерацию эпидермиса в ране.

Кроме того, d-SMG имеет высокое содержание гепариноподобных GAG, которые также могут связывать воспалительные цитокины (TNF-α, IL-6, IL-8 и IP-10).

По словам ученых, результаты исследования дают теоретическую и материальную базу для разработки биоактивных повязок и биоинженерных каркасов для заживления ран.

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Александр Еникеев
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