В улитках нашли клей для заживления ран

Nature Communications: в улитках нашли биологический клей для заживления ран

Ученые Куньминского института ботаники (КИБ) Китайской академии наук выделили натуральный биологический клей из выделений улиток, что может быть использовано для заживления ран. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что природный биоматериал (d-SMG), содержащийся в улитках, на 30-50 процентов состоит из белка и содержит 10-16 процентов сульфатированного гликозаминогликана (GAG). Состав d-SMG подобен составу внеклеточного матрикса (ECM), который состоит из волокнистых белков и полисахаридов и обеспечивает механическую поддержку роста клеток и регулирует их поведение.

В экспериментах d-SMG продемонстрировал более эффективную адгезию во влажных тканях, чем клинический фибриновый клей. Натуральный гель на основе GAG-протеина обеспечивал влажную микросреду тканей с уменьшением воспаления, что способствовало регенерации тканей. Исследование in vivo (на живых организмах) показало, что d-SMG способствует заживлению кожных ран как у нормальных крыс, так и у крыс с диабетом. Он улучшал ангиогенез, неогенез грануляционной ткани, отложение коллагена и регенерацию эпидермиса в ране.

Кроме того, d-SMG имеет высокое содержание гепариноподобных GAG, которые также могут связывать воспалительные цитокины (TNF-α, IL-6, IL-8 и IP-10).

По словам ученых, результаты исследования дают теоретическую и материальную базу для разработки биоактивных повязок и биоинженерных каркасов для заживления ран.