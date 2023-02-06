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11:02, 6 февраля 2023Россия

В Петербурге мужчину жестоко избили после ссоры с женой в ночном клубе

В Петербурге неизвестные жестоко избили 39-летнего мужчину, поссорившегося с женой в клубе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестные жестоко избили 39-летнего мужчину, поссорившегося с женой в ночном клубе. Об этом сообщил изданию 78.RU источник в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что супруги отдыхали в заведении на Дунайском проспекте. Там между ними произошел конфликт, который продолжился на улице.

В ситуацию, по сведениям источника, вмешались четверо неизвестных, один из которых ударил мужчину по голове, после чего компания скрылась.

После происшествия петербуржца доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело.

30 января сообщалось, что охранники кафе «Гризли» в Санкт-Петербурге избили посетителей, мужчины в результате потасовки получили черепно-мозговые травмы.

Сотрудники заведения сами пришли в полицию. Их поместили в изолятор временного содержания.

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Анна Щербакова
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