Российский школьник запутался в веревках и попал в реанимацию

В Краснодаре ребенок запутался в веревках на шведской стенке и попал в реанимацию

Школьник из Краснодара запутался в веревках на шведской стенке и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мать 11-летнего россиянина рассказала, что ее сын быстро устает и засыпает в любом положении — в том числе на ходу. В день инцидента она отправила ребенка спать, но вместо этого он решил позаниматься спортом.

По утверждению женщины, мальчик забрался на шведскую стенку и уснул, а затем упал и запутался в натянутых веревках, которые закрутились у него вокруг шеи. Мать прибежала на шум, когда со стенки рухнул карабин. Она помогла ребенку распутаться и вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали с асфиксией, сейчас он идет на поправку.

Ранее сообщалось, что первоклассник из Томска запутался в пледе, висящем на шведской стенке, и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.