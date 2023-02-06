Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 6 февраля 2023Россия

Российский школьник запутался в веревках и попал в реанимацию

В Краснодаре ребенок запутался в веревках на шведской стенке и попал в реанимацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Школьник из Краснодара запутался в веревках на шведской стенке и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мать 11-летнего россиянина рассказала, что ее сын быстро устает и засыпает в любом положении — в том числе на ходу. В день инцидента она отправила ребенка спать, но вместо этого он решил позаниматься спортом.

По утверждению женщины, мальчик забрался на шведскую стенку и уснул, а затем упал и запутался в натянутых веревках, которые закрутились у него вокруг шеи. Мать прибежала на шум, когда со стенки рухнул карабин. Она помогла ребенку распутаться и вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали с асфиксией, сейчас он идет на поправку.

Ранее сообщалось, что первоклассник из Томска запутался в пледе, висящем на шведской стенке, и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Вице-президент Турции раскрыл число жертв и пострадавших от землетрясения
Врач назвал способы уменьшить вред для фигуры от сидячей работы
Погоня россиянина за привязанной к собаке ватрушкой с сыном попала на видео
Врач раскрыла россиянам способы уменьшить щеки без похудения
Число украинских депутатов вновь сократилось
Москвич украл пакет с алкоголем из аэропорта, скрылся на такси и попался полиции
В петербургской квартире нашли сейф с тротилом и гранатами
Российский школьник запутался в веревках и попал в реанимацию
Глава МАГАТЭ приедет в Москву в течение недели
Швеция захотела добиться передачи активов России Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.