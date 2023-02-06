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06:33, 6 февраля 2023Мир

НАТО призвали прекратить поставки тяжелых вооружений Украине

Глава МИД Палестины аль-Малики призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Украине
Рияд аль-Малики

Рияд аль-Малики. Фото: Reuters

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что НАТО следует остановить поставки тяжелых вооружений Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Министр призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Украине и подчеркнул, что альянс все больше приближается к участию в конфликте. Этот фактор может расширить географию конфликта на другие места. Аль-Малики добавил, что некоторые страны НАТО выступают против участия альянса в происходящем.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас», — заключил он.

Ранее министр осудил двойные стандарты Запада и санкции против России. Он подчеркнул, что Палестина считает подобную политику неприемлемой.

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Марина Совина
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