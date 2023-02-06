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15:35, 6 февраля 2023Ценности

Российский стилист назвала лучшую стрижку для тонких волос

Российский стилист Галина Тоторина назвала боб лучшей стрижкой для тонких волос

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Российский стилист, мастер по коротким стрижкам и создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина назвала лучшую стрижку для тонких волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

По ее словам, придать прядям визуальный объем поможет стрижка боб — прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями. Однако речь идет о специальной технике под названием bevel, которая была разработана парикмахерами сети салонов Toni&Guy.

Тоторина объяснила, что желаемый объем достигается за счет коротких волос на затылке. «Для создания эффекта густоты периметр стрижки надо сделать более плотным. Волосы на затылке можно приподнять при помощи градуировки (техника стрижки, при которой пряди имеют разную длину — от коротких к длинным, позволяющая создать эффект дополнительного естественного объема — прим. "Ленты.ру"»): два-три сантиметра будет вполне достаточно», — пояснила эксперт.

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При этом специалист предупредила, что не стоит поднимать градуировку слишком высоко, поскольку это может вызвать проблемы с укладкой в домашних условиях из-за вывернутых наружу концов волос. «Главное правило здесь — стричь лучше всего на прямой пробор для создания различных вариантов укладки», — заключила собеседница издания.

Ранее стилист Николь Петти раскрыла популярную стрижку, которая визуально старит женщин. По мнению парикмахера, зрелым женщинам не следует делать классический боб, поскольку он добавляет несколько лишних лет к возрасту.

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Мария Винар
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