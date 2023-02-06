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14:38, 6 февраля 2023Ценности

Названа визуально старящая женщин популярная стрижка

Стилист Николь Петти: зрелым женщинам не следует делать классический боб

Фото: unsplash

Стилист Николь Петти назвала популярную стрижку, которая визуально старит женщин. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, зрелым женщинам не следует делать классический боб, поскольку он добавляет несколько лишних лет к возрасту. «Я бы посоветовала избегать классических стрижек и обратить внимание на более современные», — добавила парикмахер.

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Как утверждает Петти, удачной альтернативой является челка-шторка, которая способствует созданию моложавого внешнего вида. «Ее можно укладывать практически под любую форму лица и тип волос», — пояснила она. Помимо этого, эксперт порекомендовала осветлять передние пряди, чтобы освежить образ.

В октябре 2022 года парикмахер Ники Лазу назвала окрашивание волос, которое тоже визуально старит женщин. Чтобы выглядеть молодо, специалист порекомендовала выделить две пряди, обрамляющие лицо, с помощью красителя. Кроме того, сбросить несколько лет, по словам эксперта, помогут карамельные, медовые, золотистые и клубничные оттенки.

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Екатерина Ештокина
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