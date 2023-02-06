Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:16, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о тяжелом состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Baza: журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, журналиста госпитализировали в отделение реанимации инфекционной клинической больницы №1. Отмечается, что Сванидзе сдал тест на COVID-19 и грипп, результат пока неизвестен.

О госпитализации Сванидзе стало известно ранее 6 февраля. Журналист попал в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что телеведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Журналист назвал это решение ожидаемым и связал его со своей гражданской позицией.

Сванидзе начал работать на российском телевидении в 1991 году. В настоящее время ведет несколько программ на ТВ и радио, является членом бюро Союза журналистов Москвы и преподает в московском институте «Останкино».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Турции насчитали 1014 погибших в результате землетрясения
На Украине решили признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
Зеленский не сможет выступить с обращением на фестивале «Сан-Ремо»
Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества
Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ
Москвичам пообещали «много света»
Бывший муниципальный депутат Москвы Штейн стала фигуранткой дела о фейках
В Москве такси сбило женщину с ребенком
Мать отбила пятилетнего сына от напавшей на него пумы
Назван единственный способ остановить иранскую ядерную программу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.