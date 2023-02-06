«360»: журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких

Журналиста и телеведущего Николая Сванидзе госпитализировали в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным канала, отек уже спал, тем не менее журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла эту информацию, но других подробностей госпитализации не раскрыла. Сам телеведущий пока не выходит на связь с журналистами.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из состава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В разговоре с РБК журналист назвал это решение ожидаемым и связал его со своей «антивоенной позицией».

Сванидзе начал работать на российском телевидении в 1991 году. В настоящее время ведет несколько программ на ТВ и радио, является членом бюро Союза журналистов Москвы, преподает в столичном институте «Останкино».