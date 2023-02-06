Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

Николая Сванидзе госпитализировали

«360»: журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких
Николай Сванидзе

Николай Сванидзе. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Журналиста и телеведущего Николая Сванидзе госпитализировали в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным канала, отек уже спал, тем не менее журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла эту информацию, но других подробностей госпитализации не раскрыла. Сам телеведущий пока не выходит на связь с журналистами.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из состава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В разговоре с РБК журналист назвал это решение ожидаемым и связал его со своей «антивоенной позицией».

Сванидзе начал работать на российском телевидении в 1991 году. В настоящее время ведет несколько программ на ТВ и радио, является членом бюро Союза журналистов Москвы, преподает в столичном институте «Останкино».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
В Турции зафиксировано новое землетрясение
Стало известно о землетрясении в Армении
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 371
«Аватар 2» обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Стало известно о прогрессирующей гангрене у Костомарова
В Грузии почувствовали толчки от землетрясения в Турции
СБУ выдвинула обвинения гендиректору РЖД
Названо число погибших в результате землетрясения в Сирии
Николая Сванидзе госпитализировали
Генпрокуратура потребовала признать террористическим «Легион «Свобода России»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.