Командир российского танка рассказал об огневой поддержке пехотинцев в боях за Марьинку

Командир российского танка с позывным Арарат рассказал об эпизоде боев за Марьинку, в ходе которого экипаж боевой машины выдвинулся в тыл противника, чтобы ударить по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его cлова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Танк, обычно действующий на дистанции около 200 метров, вплотную подошел к позициям ВСУ, которые зажали российскую пехоту, и нанес результативный удар. Вскоре по боевой машине, оказавшей поддержу пехотинцам, начал вести огонь украинский миномет. Однако экипажу удалось вернуться, успешно выполнив задание.

Накануне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях на марьинском направлении, где ВСУ пытаются сдержать наступление российских частей.