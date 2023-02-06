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13:18, 6 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об ожесточенных боях на марьинском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил о тяжелых боях и продвижении ВС РФ в направлении Марьинки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На марьинском направлении продолжаются тяжелые бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сдержать наступление российских частей, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал», — рассказал Пушилин.

Ранее он также заявил о применении ВСУ химического оружия против российских солдат. Химические заряды украинцы сбрасывают с дронов.

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