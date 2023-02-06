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06:59, 6 февраля 2023Ценности

Белла Торн снялась топлес в стрингах с буквами собственного бренда

Актриса Белла Торн снялась топлес в стрингах с буквами собственного бренда Thorne Dynasty

Фото: @bellathorne

Американская актриса Белла Торн поделилась с подписчиками черно-белым снимком в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя звезда Disney снялась топлес в расстегнутых кожаных штанах, из-под которых видны стринги с блестящими буквами Thorne. На размещенных кадрах знаменитость позирует спиной к фотографу с распущенными мокрыми волосами, при этом не демонстрируя лицо.

Известно, что данное нижнее белье представлено в собственном бренде знаменитости Thorne Dynasty стоимостью 85 долларов (шесть тысяч рублей). Отмечается, что покупатель может заказать стринги с любой фразой. «Стринги Crown Jewels — это вещь, с помощью которой мои клиенты раскрывать свой творческий потенциал», — уточнила она в описании к публикации.

В январе Жизель Бюндхен также снялась в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. Известно, что данная откровенная фотосессия также состоялась в Майами.

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Карина Черных
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Белла Торн снялась топлес в стрингах с буквами собственного бренда
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