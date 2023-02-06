Reuters: жители курдской столицы Эрбиль и провинций Ирака Дахук и Мосул сообщили о толчках

Жители Иракского Курдистана сообщили о подземных толчках, передает Reuters.

Уточняется, что жители курдской столицы Эрбиль, а также население иракских провинций Дахук и Мосул почувствовали легкие подземные толчки. Помимо этого, известно об отдельном землетрясении в Дамаске, однако более точной информации об этом не приводится.

Ранее турецкие власти назвали число погибших при инциденте. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о 912 погибших и 5385 пострадавших.