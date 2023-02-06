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14:03, 6 февраля 2023Мир

Жители Иракского Курдистана сообщили о подземных толчках

Reuters: жители курдской столицы Эрбиль и провинций Ирака Дахук и Мосул сообщили о толчках

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress.com

Жители Иракского Курдистана сообщили о подземных толчках, передает Reuters.

Уточняется, что жители курдской столицы Эрбиль, а также население иракских провинций Дахук и Мосул почувствовали легкие подземные толчки. Помимо этого, известно об отдельном землетрясении в Дамаске, однако более точной информации об этом не приводится.

Ранее турецкие власти назвали число погибших при инциденте. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о 912 погибших и 5385 пострадавших.

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Анастасия Заикина
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