Трасс призвала Сунака изменить отношение к Китаю

Telegraph: Трасс призвала Сунака занять жесткую позицию по отношению к Китаю

Правительство Великобритании во главе с премьером Риши Сунаком должно изменить отношение к Китаю и занять более жесткую позицию, призвала бывший премьер-министр страны Лиз Трасс. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Трасс запланировала в ближайшие недели несколько публичных выступлений. По данным издания, во время докладов она остановится на якобы имеющей место угрозе безопасности Великобритании со стороны КНР. 17 февраля экс-премьер должна посетить Токио, где в ходе мероприятий сконцентрируется на «угрозах Пекина Тайваню», практиках «экономического принуждения» со стороны КНР и «грубых нарушениях прав человека в Китае».

Ранее Комитет иностранных дел парламента Великобритании обвинил Китай и Россию в навязывании Лондону своих правил игры. В ведомстве заявили, что страна должна сделать все возможное, чтобы не стать слабым звеном в сфере обороны западных государств.