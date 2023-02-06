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02:45, 6 февраля 2023Мир

Трасс призвала Сунака изменить отношение к Китаю

Telegraph: Трасс призвала Сунака занять жесткую позицию по отношению к Китаю

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Правительство Великобритании во главе с премьером Риши Сунаком должно изменить отношение к Китаю и занять более жесткую позицию, призвала бывший премьер-министр страны Лиз Трасс. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Трасс запланировала в ближайшие недели несколько публичных выступлений. По данным издания, во время докладов она остановится на якобы имеющей место угрозе безопасности Великобритании со стороны КНР. 17 февраля экс-премьер должна посетить Токио, где в ходе мероприятий сконцентрируется на «угрозах Пекина Тайваню», практиках «экономического принуждения» со стороны КНР и «грубых нарушениях прав человека в Китае».

Ранее Комитет иностранных дел парламента Великобритании обвинил Китай и Россию в навязывании Лондону своих правил игры. В ведомстве заявили, что страна должна сделать все возможное, чтобы не стать слабым звеном в сфере обороны западных государств.

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Марина Совина
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