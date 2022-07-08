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Китай и Россию обвинили в навязывании Британии своих правил игры

The Telegraph: Россию и Китай обвинили в навязывании своих геополитических целей

Фото: Toby Melville / Reuters

Россия и Китай используют технологические разработки, чтобы навязывать свои правила игры в геополитике. Об этом говорится в докладе Комитета иностранных дел парламента Великобритании, передает The Telegraph.

Лиам Бирн, член комитета от лейбористов, утверждает, что Великобритания должна сделать все возможное, чтобы не стать слабым звеном в сфере обороны западных стран.

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Виктория Кондратьева
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