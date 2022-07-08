Китай и Россию обвинили в навязывании Британии своих правил игры

The Telegraph: Россию и Китай обвинили в навязывании своих геополитических целей

Россия и Китай используют технологические разработки, чтобы навязывать свои правила игры в геополитике. Об этом говорится в докладе Комитета иностранных дел парламента Великобритании, передает The Telegraph.

Лиам Бирн, член комитета от лейбористов, утверждает, что Великобритания должна сделать все возможное, чтобы не стать слабым звеном в сфере обороны западных стран.