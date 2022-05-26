Китай обвинил генсека НАТО в раздувании теории «китайской угрозы» и двойных стандартах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раздувает теорию «китайской угрозы» и придерживается двойных стандартов. С таким обвинением в адрес генсека альянса выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь НАТО уже на протяжении некоторого периода времени непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая», — указал дипломат.

По словам Ван Вэньбиня, критикуя Китай за военную модернизацию, глава НАТО сам призывает членов альянса увеличить военные расходы до двух процентов ВВП. «Китай придерживается мирного пути развития, военная доктрина КНР носит оборонительный характер, Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул он.

Представитель китайского МИД обратил внимание, что КНР в отличие от некоторых стран военного блока не угрожает другим государствам силой, не вмешивается в их внутренние дела и не участвует в военных союзах. «Мы призываем генсека Столтенберга прекратить распространять очерняющие высказывания в адрес Китая и отказаться от практики проведения идеологических линий. НАТО уже запутала Европу, не нужно пытаться запутать Азию и весь мир», — заключил он.

Оборонный бюджет Китая занимает второе место в мире после США. Пекин ежегодно увеличивает военные расходы. Согласно бюджету на 2021 год траты на оборону должны были вырасти на 6,8 процента, достигнув 209 миллиардов долларов.

Ранее Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.