В России ответили на заявление Киева о временном перемирии

Депутат Новиков связал заявление Киева о перемирии с необходимостью поддержки от Запада

Слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности любого варианта перемирия с Россией указывают на желание властей продемонстрировать политическое постоянство Киева, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал возможные причины актуализации подобных заявлений.

«До тех пор, пока не наступил решающий этап в событиях на Украине, пока нет масштабных наступлений со стороны российских Вооруженных сил, например, ситуация может оцениваться со стороны Киева как более-менее статичная, у команды Зеленского есть необходимость демонстрировать некое постоянство. Зеленский же, как известно, подписал документы, которыми запретил проведение каких-либо переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — заявил Новиков.

В данном случае Подоляк всего лишь находится в контексте ранее выработанных решений и продолжает их транслировать, подчеркивая устойчивость позиции киевского режима

Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также задался вопросом о том, по какой причине заявления о невозможности любого варианта перемирия звучат именно сейчас.

«По оценке украинского режима и его вождей, сейчас на Западе проводятся обсуждения о военной и финансовой помощи Украине. Чтобы подчеркивать необходимость получения такой помощи, нужно демонстрировать антироссийскую позицию и готовность отражать самые заветные желания западных спонсоров», — считает он.

Ранее Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. По мнению советника главы офиса Зеленского, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет к следующему этапу боевых действий в стране. В Европе же в таком случае, по его мнению, развернется хаос и терроризм.