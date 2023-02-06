Российскому школьнику раздробило пальцы на уроке труда

В Ленобласти школьнику раздробило пальцы на уроке труда при работе с циркулярной пилой

В Ленинградской области школьницу раздробило пальцы во время урока труда. Об этом сообщил источник 47.ru.

По его данным, это произошло в волховской гимназии. 14-летний школьник пострадал во время работы с циркулярной пилой.

Медики доставили подростка в местную больницу. У него диагностировали открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Колыме в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока. Дети рассказали, что на них неожиданно начали сыпаться конструкции и потолочные плиты.