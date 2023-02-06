В Совфеде оценили намерение Трасс вернуться в большую политику

Сенатор Пушков заявил, что стартовые позиции Лиз Трасс для возвращения в политику плохие

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил намерение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс вернуться в большую политику.

Сенатор отметил, что стартовые позиции у политика плохие, однако достаточно напора и решительности.

«Ни в чем не разбирается, ничего не знает, все провалила, но сейчас в западной политике компетентность не сильно нужна», — сыронизировал Пушков, добавив, что на Западе настали времена «демагогии, наглости и угроз».

4 февраля The Times сообщил, что двое последних британских премьеров намерены продолжить карьеру. Трасс собирается оппонировать действующему главе правительства Риши Сунаку по вопросам экономики, а ее предшественник Борис Джонсон хочет призвать власти активнее помогать Украине.

Трасс объявила об отставке 20 октября прошлого года. Она признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории страны — 45 дней.

