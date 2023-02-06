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17:39, 6 февраля 2023Путешествия

Россияне не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения

В РСТ заявили, что россияне пока не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения

Фото: White Helmets / Reuters

На данный момент нет сообщений о массовых отменах туров в Турцию среди российских путешественников. Землетрясения, начавшиеся ночью, не затронули курортные зоны. Кроме того, сообщения о пострадавших россиянах отсутствуют. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Пока информации об отмене туров нет. Тем более, несмотря на тяжелые последствия землетрясений, курортные зоны они не затронули, пострадавших нет. Так что нет и отмен, вряд ли они случатся. Хотя, конечно, все зависит от дальнейшего развития событий», — заметил Барзыкин.

Он также добавил, что землетрясения не повредили аэропорты и инфраструктуру. Кроме того, сообщений о пострадавших россиянах на данный момент не поступало.

Число погибших в результате серии землетрясений, который произошли в Турции в понедельник, 6 февраля, выросло до 1121.

Еще 7634 человека пострадали, уточнил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) республики Орхан Татар. По его данным, разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.

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Наталия Белова
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