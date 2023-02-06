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20:13, 6 февраля 2023Среда обитания

Названы самые популярные типы домов у москвичей

Самыми популярными домами у москвичей стали построенные после 2010 года многоэтажки

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

Самым популярным типом домов у жителей Москвы оказались многоэтажные здания, построенные после 2010 года, — на них пришлось 30 процентов ипотечных сделок на рынке вторичной недвижимости в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Домклик», пишет РБК.

По данным специалистов, средняя цена квадратного метра в них варьируется от 150-250 тысяч рублей в отдаленных районах вплоть до 500 тысяч рублей в центре столицы. Они добавили, что высокий спрос на эти дома обусловлен их большим количеством как в старой, так и в Новой Москве.

Вторым по популярности типом домов среди покупателей «вторички» эксперты назвали здания 1960-х годов — брежневки серии II-49 и хрущевки серий 1-510 и 1-511, доля которых от всех сделок с готовым жильем составила 21 процент. Значительный спрос на эти многоэтажки они объяснили тем, что те расположены в таких удобных локациях, как районы внутри Третьего транспортного кольца и прилегающие в Московскому центральному кольцу. Что касается цен на квартиры в них, то средний «квадрат» в брежневках и хрущевках оценили в 480 тысяч рублей внутри ТТК и 230-240 тысяч рублей в случае, если объект расположен возле МКАД.

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Третьими в списке стали брежневки 1970-х годов — преимущественно II-49, II-68, И-209а, для покупки которых было заключено 19 процентов от всех ипотечных сделок в прошедшем году. Значительная часть таких объектов расположена в южной части Москвы. Стоимость «квадрата» в них находится в пределах от 230 тысяч рублей в постройках, находящихся недалеко от МКАД, до 340 тысяч рублей для лотов ближе к центру города.

Аналитики определили, что в ситуации общего падения цен на готовые квартиры за последний год они поднялись лишь в домах 2010-х годов — положительная динамика составила один процент. Наибольшее снижение стоимости жилья наблюдалось в домах, построенных в 1980-х, а также 1960-х и 1990-х годах, — минус семь и минус пять процентов соответственно.

В феврале специалисты Росстата пришли к выводу, что за 2022 год новостройки в Москве подорожали в среднем на 16 процентов, до 374,7 тысячи рублей за один квадратный метр. Кроме того, столичная «вторичка» в этот же период выросла в цене на семь процентов, достигнув в среднем 297,5 тысячи рублей за «квадрат».

Полина Кислицына
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