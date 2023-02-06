Глава Тувы отреагировал на сообщения об избиении мобилизованных в ДНР

Глава Тувы Ховалыг обратится в Минобороны из-за жалоб на побои мобилизованных в ДНР

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг намерен обратиться в Минобороны России из-за жалоб на побои мобилизованных из региона в Донецкой народной республике (ДНР). Такую информацию опубликовали на официальном республиканском портале.

Накануне в соцсетях распространилось видеообращение на тувинском языке от группы резервистов. Они рассказали об угрозах и избиениях со стороны представителей народной милиции ДНР, передает MK.RU. Мобилизованные также пояснили, что не были прикреплены к конкретной воинской части, по их словам, это обстоятельство затрудняет госпитализацию раненых.

«Ховалыг попросил председателя правительства ДНР проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении. А также в срочном порядке направил в ДНР своих представителей для непосредственного разбирательства в упомянутом инциденте на месте», — отреагировали власти Тувы.

Кроме того, глава дал поручение вице-премьеру правительства Тувы, главе Единого штаба помощи военным и их семьям Айдыну Чюдюку, спецпредставителю по СВО Тимуру Куулару и военному комиссариату выяснить все о составе военнослужащих.

Ситуация заинтересовала и вице-спикера Госдумы, экс-главу Тувы Шолбана Кара-оола. Он прервал командировку в Сибирь и пообещал разобраться с издевательствами над резервистами из республики.

«Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам», — написал Кара-оол в Telegram-канале.

31 января губернатор Приморского края Олег Кожемяко ответил на обращение жен и матерей, которые пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже».

