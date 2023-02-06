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15:21, 6 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ более 70 бойцов на двух направлениях

Минобороны заявило о потере ВСУ более 70 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 70 бойцов, один танк, боевую машину пехоты, а также две гаубицы моделей Д-20 и Д-30. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны Украины в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) и Новодаровки Запорожской области.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении российские войска уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика» и буксируемую гаубицу Д-30. Также был нанесен удар по складу боеприпасов противника в районе города Очаков Николаевской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8276 единиц военной автомобильной спецтехники, 4012 орудий полевой артиллерии и минометов, 1009 боевых машин РСЗО, 7759 танков и других боевых бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3027 беспилотников, 382 самолета и 206 вертолетов ВСУ.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы подступают к Угледару. По его словам, дачи с южной, юго-западной и западной стороны города находятся под контролем Вооруженных сил России.

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Константин Лысяков
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