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00:18, 6 февраля 2023Мир

В Чехии усомнились в успешных поставках танков Украине

Обозреватель Lidovky Влах: западные танки могут не доехать до Украины из-за логистики

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Запад пообещал поставить Киеву танки, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют большие логистические проблемы, заявил обозреватель чешского издания Lidovky Томаш Влах.

По словам автора, администрация украинского президента Владимира Зеленского просит у западных партнеров танки, боевые машины пехоты, истребители и боеприпасы, прежде всего, большого калибра. Однако их еще нужно доставить на поле боя в тайне от России, отметил журналист. Он усомнился в том, что украинские войска смогут выполнить эту задачу успешно. По мнению автора, западные танки могут так и не доехать до места назначения.

«Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической "битвой" за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», — подчеркнул Влах. По его словам, обеспечивать логистику будет больше людей, чем участвуют в боях против российской армии.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал, что западные страны пообещали поставить Киеву 321 тяжелый танк.

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Марина Совина
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