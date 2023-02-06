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16:06, 6 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский не сможет выступить с обращением на фестивале «Сан-Ремо»

Президент Украины Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале «Сан-Ремо»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить с видеообращением на итальянском музыкальном фестивале «Сан-Ремо», но направит текст, заявил директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. Его слова приводит РИА Новости.

«Он пришлет не видео, а текст», — прокомментировал Колетта ситуацию с обращением президента Украины, отметив, что содержание обращения неизвестно.

Изначально Зеленскому предполагалось дать возможность выступить через видео. Однако противники выступления украинского президента создали петицию, под которой подписалось около 95 тысяч человек.

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Василий Мека
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