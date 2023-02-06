Беременная женщина попала в пробку по дороге в роддом и родила в машине

Fox 5 Atlanta: в США беременная женщина родила в машине по дороге в роддом

В городе Атланта, США, 23-летняя Дешай Фадд родила в пробке по дороге в роддом. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

Утром 29 ноября 2022 года беременная женщина почувствовала, что у нее начинаются схватки. Дешай позвонила мужу Лостону и попросила его приехать с работы домой, чтобы отвезти ее в роддом. Он приехал к жене, посадил ее в машину и повез в больницу. Однако супруги попали в пробку, выехав на межштатную автомагистраль. В этот момент у Дешай отошли воды.

Через несколько мгновений женщина поняла, что родила ребенка. Шокированный Лостон остановил полицейскую машину и попросил сопроводить его вместе с женой в роддом. Дешай вместе с ребенком в штанах приехала в больницу, где ее встретили 15 медицинских работников. Новорожденной девочке перерезали пуповину, а ее мать пересадили в инвалидное кресло и отвезли на осмотр. Дочь Дешай, которую назвали Дария, родилась здоровой, а ее вес составил 2,4 килограмма. Уже на следующий день девочку вместе с мамой выписали из больницы.

Дешай призналась, что после эмоционального потрясения чувствовала себя подавленной и часто вспоминала произошедшее. Однако, поделившись своим опытом в социальной сети, она получила поддержку пользователей, которая вернула ей хорошее расположение духа. «Когда я опубликовала видео и получила комментарии с любовью и поддержкой, я почувствовала себя лучше, чем можно себе представить. Я очень благодарна за позитив, который получает моя семья, это делает меня такой счастливой!» — добавила она.

Ранее сообщалось, что беременная пользовательница TikTok по имени Ариэль родила ребенка, сидя на унитазе у себя дома.