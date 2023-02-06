Известный комик рассказал о связанном с КВН разочаровании

Комик Хугаев рассказал, что из-за неудачи в КВН задумался о карьере в стендапе

Известный российский комик, участник шоу Stand Up и «Comedy Баттл» на ТНТ Хетаг Хугаев признался, что неудача в КВН заставила его задуматься о карьере в стендапе. О том, какой связанный с телеигрой случай вызвал у него разочарование в проекте, юморист рассказал в проекте «Ошуительное хоу», выпуск доступен на YouTube.

Хугаев вспомнил, как однажды отправился на один из фестивалей КВН в составе команды из Владикавказа. По словам юмориста, он надеялся на то, что команде удастся хорошо себя проявить, однако этого не случилось. «Мы проиграли на фестивале. Как вы знаете, на фестивале в принципе проиграть нельзя. Но мы так плохо выступили, и нас просто никуда не взяли», — поделился комик и отметил, что произошедшее сильно его расстроило.

После неудачи с КВН Хугаев сделал вывод, что ему больше нравится выступать в жанре стендап. Он подчеркнул, что в стендап-комедии, в отличие от КВН, успех зависит только от самого юмориста, а не от других членов команды.

Хетаг Хугаев участвовал в проектах «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ» на телеканале ТНТ. Также выпускает юмористические шоу на своем YouTube-канале.

Ранее бывший участник КВН, креативный продюсер Comedy Club Production Антон Морозенко высказался об «империи Масляковых». Он выразил уверенность в том, что в прошлом у телеигры была монополия на юмор.

