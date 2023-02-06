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18:06, 6 февраля 2023Ценности

Ляйсан Утяшева назвала защищающий от полноты напиток

Ведущая Ляйсан Утяшева назвала кето-кофе подавляющим чувство голода напитком

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева назвала напиток, который подавляет чувство голода и ускоряет метаболизм. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Знаменитость предложила читателям пить кофе с кокосовым маслом, поскольку он заменяет 5-7 приемов обычного кофе. По словам ведущей, масло в так называемом кето-кофе замедляет усвоение кофеина, поэтому он дает более длительный заряд бодрости на день. Кроме того, данный напиток снижает негативное воздействие кофеина на пищеварение.

Вдобавок ведущая заявила, что кето-кофе полезен для тех, кто следит за фигурой, поскольку он предотвращает полноту. «Отличный вариант для тех, кому бывает сложно впихнуть в себя полноценный завтрак, а потом дотянуть до обеда. Жирные кислоты, которые содержатся в кокосовом масле, создают ощущение сытости и разгоняют метаболизм, защищая вас от появления лишнего веса», — заключила она.

Ранее Утяшева назвала способ избежать переедания на ночь. Знаменитость призвала фанатов пересмотреть варианты вечерних развлечений. Жена Павла Воли призналась, что чаще всего ей хочется есть запрещенные продукты во время просмотра сериалов и фильмов. Кроме того, полезно включить легкую физическую активность перед сном, советует Утяшева.

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Майя Пономаренко
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