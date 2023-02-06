Ляйсан Утяшева назвала защищающий от полноты напиток

Ведущая Ляйсан Утяшева назвала кето-кофе подавляющим чувство голода напитком

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева назвала напиток, который подавляет чувство голода и ускоряет метаболизм. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Знаменитость предложила читателям пить кофе с кокосовым маслом, поскольку он заменяет 5-7 приемов обычного кофе. По словам ведущей, масло в так называемом кето-кофе замедляет усвоение кофеина, поэтому он дает более длительный заряд бодрости на день. Кроме того, данный напиток снижает негативное воздействие кофеина на пищеварение.

Вдобавок ведущая заявила, что кето-кофе полезен для тех, кто следит за фигурой, поскольку он предотвращает полноту. «Отличный вариант для тех, кому бывает сложно впихнуть в себя полноценный завтрак, а потом дотянуть до обеда. Жирные кислоты, которые содержатся в кокосовом масле, создают ощущение сытости и разгоняют метаболизм, защищая вас от появления лишнего веса», — заключила она.

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