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12:01, 12 января 2023Ценности

Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать переедания на ночь

Телеведущая Утяшева призвала пересмотреть вечерние развлечения во избежание переедания

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способы избежать переедания перед сном. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

В первую очередь телеведущая заявила, что вред от переедания на ночь доказан учеными. По ее словам, несвоевременный прием пищи пагубно сказывается на пищеварении, а также ухудшает качество сна и увеличивает риск инсульта. «Ночью пищеварение замедляется, пища в кишечнике застаивается, вызывая интоксикацию», — подчеркнула она.

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Знаменитость призвала фанатов пересмотреть варианты вечерних развлечений. Жена Павла Воли призналась, что чаще всего ей хочется есть запрещенные продукты во врем просмотра сериалов и фильмов. «Вашим триггером может быть что-то другое, понаблюдайте за собой. В стоп-лист попадают вечерние застолья и походы по заведениям», — отметила эксперт.

Кроме того, полезно включить легкую физическую активность перед сном, советует Утяшева. Героиня материала предложила поклонников включить в свою рутину прогулки в спокойном темпе или йогу. В заключение телезвезда порекомендовала заранее продумать список полезной еды, которой можно заменить вредные блюда. Лучше всего для таких целей подойдут нежирная рыба, ягоды, кисло-молочные продукты и яйца, пояснила спортсменка.

В ноябре диетолог Михаил Гинзбург подсказал россиянам замену майонезу в блюдах для праздничного стола. По его словам, в Новый год майонез можно заменить сметаной жирностью 15 процентов.

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Майя Пономаренко
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