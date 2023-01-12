Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать переедания на ночь

Телеведущая Утяшева призвала пересмотреть вечерние развлечения во избежание переедания

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способы избежать переедания перед сном. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

В первую очередь телеведущая заявила, что вред от переедания на ночь доказан учеными. По ее словам, несвоевременный прием пищи пагубно сказывается на пищеварении, а также ухудшает качество сна и увеличивает риск инсульта. «Ночью пищеварение замедляется, пища в кишечнике застаивается, вызывая интоксикацию», — подчеркнула она.

Знаменитость призвала фанатов пересмотреть варианты вечерних развлечений. Жена Павла Воли призналась, что чаще всего ей хочется есть запрещенные продукты во врем просмотра сериалов и фильмов. «Вашим триггером может быть что-то другое, понаблюдайте за собой. В стоп-лист попадают вечерние застолья и походы по заведениям», — отметила эксперт.

Кроме того, полезно включить легкую физическую активность перед сном, советует Утяшева. Героиня материала предложила поклонников включить в свою рутину прогулки в спокойном темпе или йогу. В заключение телезвезда порекомендовала заранее продумать список полезной еды, которой можно заменить вредные блюда. Лучше всего для таких целей подойдут нежирная рыба, ягоды, кисло-молочные продукты и яйца, пояснила спортсменка.

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